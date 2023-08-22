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Сегодня, 14:00

Праздники 2024: когда выходные и нерабочие дни на Новый год

Правительство России утвердило производственный календарь на 2024 год
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Фото Global Look Press

Список праздников и выходных в 2024 году, предложенный Минтруда РФ, подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. В следующем году россияне будут работать 248 дней и 118 отдыхать. 2024 год будет високосным, за счет чего в сравнении с 2023-м на один рабочий день будет больше. При этом нас ждут длинные новогодние каникулы.

Фото Минтруд России, Telegram

Новогодние праздники

В январе будет 31 день, из которых 17 рабочих и 14 выходных и праздничных. Новогодние праздники продлятся с 1 по 8 января. 30 и 31 декабря 2023 года станут выходными, отдыхать россияне в этом году будут 10 дней.

6 и 7 января выпадают на выходные, их перенесли на 10 мая и 31 декабря. Первым рабочим днем в 2024 году станет 9 января, вторник.

Салют в&nbsp;Москве. Календарь праздничных и выходных дней 2024 года: актуальная версия
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