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Сегодня, 09:43

Слуцкий и Свищев предложили обязательно поднимать флаг РФ на всех российских турнирах

Виктория Кравченко
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Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту, член фракции ЛДПР Дмитрий Свищев направили в кабмин законопроект об обязательном поднятии российского флага во время торжественных церемоний на российских спортивных соревнованиях.

«Считаю, что флаг страны должен подниматься на всех спортивных мероприятиях как символ стойкости российских спортсменов», — цитирует Слуцкого его пресс-служба.

«Мы настаиваем на том, что нужно обязательно поднимать российский флаг на всех спортивных мероприятиях. Дети, подрастающее поколение должны знать наши государственные символы, должны гордиться ими», — добавил Свищев.

22 августа в России ежегодно отмечается День Государственного флага РФ.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.

Глава ОКР Поздняков заявил, что МОК молча одобряет нападки Запада на Россию.
Дмитрий Свищев
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