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Умер итальянский певец и болельщик «Милана» Тото Кутуньо

Умер итальянский певец и композитор Тото Кутуньо на 81-м году жизни
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Тото Кутуньо.
Фото Global Look Press

Во вторник, 22 августа, на 81-м году жизни умер итальянский певец и композитор Тото Кутуньо. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на его менеджера Данило Манкузо. Артист скончался в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане, куда он был экстренно госпитализирован из-за рецидива онкологии.

В 1990 году Тото стал победителем конкурс эстрадной песни «Евровидение» с композицией Insieme: 1992. Певец 15 раз принимал участие в фестивале Сан-Ремо, именно здесь он исполнил все свои главные хиты, в том числе и L'italiano. Он сотрудничал с известными музыкантами, среди которых были Адриано Челентано, Джо Дассен, Далида. Кутуньо многократно выступал в России.

Тото Кутуньо был преданным болельщиком «Милана». «У меня две страсти — яхты и футбол. В последнем я давно болею за «Милан» и стараюсь смотреть все его игры», — говорил певец.

Во время концертов, исполняя песню «Serenata», итальянец даже поет строчку «Forza Milan forza rossoneri» («Вперед, «Милан», вперед красно-черные»).

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