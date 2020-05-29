«Поел вирус, насосался нашей крови и отвалился». Доктор Мясников считает, что коронавирус ослаб

Врач и телеведущий Александр Мясников высказал мнение, что с ростом числа зараженных людей коронавирус теряет способность заражать и убивать.

— Все, выдохся. Поел вирус, насосался нашей крови и отвалился, — написал Мясников в Telegram-канале.- Будем надеяться, что надолго.

Он пояснил, что вирус фильтруется через иммунные силы и, борясь с ними, теряет свою былую мощь. По его словам, каждый раз, попадая в очередной организм, он немного ослабевает.

Всего на день 29 мая в России выявлен 379 051 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 142 летальных исхода, выздоровело 150 993 человека.