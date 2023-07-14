Песков назвал несправедливым решение МОК не приглашать россиян на Олимпиаду-2024

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение Международного олимпийского комитета не направлять России и Белоруссии приглашения на участие в летних Олимпийских играх 2024 года в установленную дату является несправедливым.

«Мы не считаем его (решение МОК) справедливым. Наша позиция хорошо известна. Мы выступаем категорически против политизации спорта», — приводят «Известия» слова Пескова.

«Чтобы отстаивать права наших спортсменов, мы продолжим работать со всеми, включая МОК», — добавил официальный представитель Кремля.

13 июля стало известно, что Олимпийский комитет России и НОК Белоруссии, а также НОК Гватемалы не вошли в число 203 национальных олимпийских комитетов, которым 26 июля МОК направит приглашения на Олимпиаду в Париже.

Подобное решение принято в связи с санкциями, введенными МОК в отношении российского и белорусского спорта из-за конфликта на Украине. НОК Гватемалы, в свою очередь, отстранен с сентября 2022 года.