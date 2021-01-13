Палата представителей США приступила к рассмотрению вопроса об импичменте Трампу

Сегодня, 13 января, палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте действующему президенту страны Дональду Трампу, сообщают «Известия».

Дебаты начались в нижней палате конгресса около 09:15 по местному времени (17:15 мск). Американский лидер обвиняется в подстрекательстве к мятежу.

По данным источника, первые дебаты продлятся около часа и сосредоточатся на правилах, регулирующих закон об импичменте.

Ранее палата представителей приняла резолюцию, в которой вице-президенту Майку Пенсу предлагается отстранить Трампа от власти. Именно он должен произвести эту процедуру в рамках 25-й поправки к конституции о неспособности президента исполнять свои обязанности. Пенс в свою очередь выступил против импичмента.

Напомним, на прошлой неделе сторонники Трампа устроили беспорядки у здания Капитолия в США.

В митинге, который перерос в столкновения с властями, приняли участие десятки тысяч сторонников президента. Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Были человеческие жертвы.