Онищенко заявил о необходимости в более решительном снятии ограничений в Москве

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил о том, что нужно более решительно снимать ограничения, введенные в Москве в рамках борьбы с распространением коронавируса.

— Считаю, что в Москве надо более решительно выходить из этих мер, — сказал в эфире радиостанции НСН Онищенко. — С удовлетворением вижу, что условия для этого есть. Главное — люди понимают всю серьезность ситуации. Это базисное условие. Поэтому в Москве надо идти на снятие ограничений.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 458 689 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 221 388 человек, зафиксировано 5 725 летальных исходов.