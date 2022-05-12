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Сегодня, 12:38

Олег Матыцин назвал даты проведения Спартакиады 2022 года

Виктория Кравченко
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Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, когда пройдет Спартакиада сильнейших 2022 года.

Мероприятие состоится с 20 по 29 августа в Москве, Казани и Санкт-Петербурге.

«Минспорт инициировал и будет проводить Спартакиаду сильнейших с 20 по 29 августа. В Спартакиаде примут участие российские спортсмены, программу планируем в соответствии с программой Олимпийских игр в Париже 2024 года. Мы готовимся провести соревнования в нескольких городах — Москве, Казани и Санкт-Петербурге, это связано с логистикой и наличием спортивных объектов», — цитирует Матыцина ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Спартакиаде сильнейших выступят порядка 10 тысяч участников.

Источник: https://tass.ru/sport/14605609
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