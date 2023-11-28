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Сегодня, 09:00

Новогодние праздники 2023 / 2024: когда первый рабочий день в новом году

Опубликован календарь выходных дней на новогодние праздники
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Фото Global Look Press
2024 год начнется с 4-дневной рабочей недели.

Список праздников и выходных в 2024 году, предложенный Минтруда РФ, был подписан председателем Правительства России Михаилом Мишустиным. В следующем году россияне будут работать 248 дней и 118 отдыхать. 2024 год — високосный, за счет чего в сравнении с 2023-м на один рабочий день в нем больше. При этом нас ждут длинные новогодние каникулы.

Новогодние праздники в 2024 году

В новом году россиян ожидают длинные праздничные выходные в связи с Новым годом и Рождеством. Впервые граждане нашей страны будут отдыхать 10 дней. Праздники начнутся уже в субботу и в воскресенье, 30 и 31 декабря 2023 года. Официальные выходные выпадают на 1-8 января 2024-го включительно.

Первым рабочим днем в 2024 году станет вторник, 9 января. Далее будет 4-дневная рабочая неделя.

Православное Рождество, которое отмечают 7 января, выпадает на воскресенье.

Когда брать отпуск?

В январе будет 31 день, из которых 17 рабочих и 14 выходных и праздничных. Поэтому брать отпуск в первый месяц года невыгодно с финансовой точки зрения, так как зарплата и отпускные придут маленькие. Лучше всего планировать отдых в те месяцы, которые имеют больше рабочих дней. Если вы хотите отдохнуть зимой, то лучше рассмотреть декабрь.

Календарь праздничных и выходных дней 2024 года: актуальная версия

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