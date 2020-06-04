  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Общество

Необходимость носить маски может сохраниться в Москве до середины осени

08:25
Необходимость носить маски может сохраниться в Москве до середины осени. Фото AFP
Необходимость носить маски может сохраниться в Москве до середины осени. Фото AFP
Теги:

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что необходимость носить маски в столице сохранится до тех пор, пока не начнется массовая вакцинация от коронавируса. По его словам, это может произойти в октябре текущего года или позднее.

— Сколько нам ходить в масках — во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины, — приводит ТАСС слова Собянина. — По разным оценкам — от октября до февраля следующего года. Хочется верить, что в октябре мы получим первые большие партии вакцины.

С 1 июня в рамках борьбы с распространением коронавируса ношение масок и перчаток в общественных местах для жителей Москвы стало обязательным.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/obschestvo/8643369

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир