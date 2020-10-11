Названа одна из главных причин загрязнения воды и гибели обитателей океана на Камчатке

Токсичные водоросли названы одной из главных причин загрязнения воды и массовой гибели микроорганизмов и рыб на Камчатке, сообщил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.

— Был целый ряд возможных причин произошедшего, — приводит ТАСС слова Озерова. — Полной ясности пока нет. Но вариант, что это токсичные водоросли, выходит на первое место. Дальше одна из главных задач — провести морские экспедиции. И разобраться, что может приводить эти водоросли в такое активное состояние, что у нас возникают красные приливы. Красный прилив — это не значит, что вода красная, это общее название явления, когда выделяются сильные токсины. Они могут влиять на придонные организмы, рыб и во многих случаях — на человека. Если они находятся в воде, и она попадает на вас, можно получить ожог.