Музыканты оркестра «Таврический» не сомневались в проведении вечера памяти

Музыканты симфонического оркестра Ленобласти «Таврический» не сомневались в необходимости проведения совмесного с группой «Пиник» концерта в Санкт-Петербурге после теракта в «Крокус Сити Холле».

«Концерт был запланирован. Мы к нему долго готовились. Мы готовили эту программу, показать тем зрителям, которые давно запланировали прийти. Это коллективное решение, несмотря на то, что сегодня нет на сцене некоторых музыкантов, которые были в Москве, по разным объективным причинам», — сказал руководитель и главный дирижер Михаил Голиков.

Группа «Пикник» и оркестр «Таврический» вечером 27 марта проведут в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге вечер памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле». Телеканал РЕН ТВ покажет его в прямом эфире. Трансляция начнется в 19.00.