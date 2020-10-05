Московские школы переведут на дистанционное обучение из-за роста заболеваемостью коронавирусом

В Москве из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией школы переведут на дистанционное обучение, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство просвещения.

В понедельник было принято такое решение по трем регионам, уточнил замминистра Виктор Басюк. По его словам, даты перехода на удаленку определит руководство этих регионов.

С 5 октября в столице решением мэра Сергея Собянина начались всеобщие школьные каникулы. Предполагалось, что они продлятся две недели. Их ввели из-за ухудшения ситуации с COVID-19.