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Московские школы переведут на дистанционное обучение из-за роста заболеваемостью коронавирусом

12:29
Снова на карантин? Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Снова на карантин? Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В Москве из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией школы переведут на дистанционное обучение, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство просвещения.

В понедельник было принято такое решение по трем регионам, уточнил замминистра Виктор Басюк. По его словам, даты перехода на удаленку определит руководство этих регионов.

С 5 октября в столице решением мэра Сергея Собянина начались всеобщие школьные каникулы. Предполагалось, что они продлятся две недели. Их ввели из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

Дополнительная информация:

https://www.interfax.ru/russia/729996

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