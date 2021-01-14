Мишустин заявил о наступлении переломного момента в ситуации с COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в стране.

«Сейчас наступает переломный момент кризиса, связанного с распространением коронавируса. Уверен, что дальше ситуация будет постепенно улучшаться. Началась масштабная вакцинация, которая должна создать полноценную защиту от этой болезни», — сказал Мишустин 14 января в своем видеоприветствии участникам Гайдаровского форума.

Также глава правительства считает, что по мере формирования общего иммунитета в прошлое начнут уходить опасения, которые сдерживали экономическое развитие и торговлю.

На сегодняшний день в России выявлено 3 495 816 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 63 940 летальных исходов, выздоровело 2 882 044 человека.