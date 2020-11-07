«Мир знает: Трамп победил». В Англии запустили самолет со слоганом о выборах в США

В Ливерпуле над стадионом «Эвертона» во время матча чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» пролетел самолет. К нему был прикреплен баннер в поддержку президента США Дональда Трампа.

«Мир знает: Трамп победил», — гласит баннер.

kEeP pOlItIcS oUt Of FoOtBaLl ? https://t.co/5zf1mtGtnK — FootballJOE (@FootballJOE) November 7, 2020

В ночь на 4 ноября Трамп объявил себя победителем президентской гонки, а также обвинил оппонента Джо Байдена в попытке «украсть выборы». Он потребовал остановить подсчет голосов, так как поступившие после дня выборов бюллетени действующий президент считает незаконными.

Кроме того, штаб действующего президента намерен потребовать пересчета голосов в нескольких штатах.