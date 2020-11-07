«Мир знает: Трамп победил». В Англии запустили самолет со слоганом о выборах в США
В Ливерпуле над стадионом «Эвертона» во время матча чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» пролетел самолет. К нему был прикреплен баннер в поддержку президента США Дональда Трампа.
«Мир знает: Трамп победил», — гласит баннер.
В ночь на 4 ноября Трамп объявил себя победителем президентской гонки, а также обвинил оппонента Джо Байдена в попытке «украсть выборы». Он потребовал остановить подсчет голосов, так как поступившие после дня выборов бюллетени действующий президент считает незаконными.
Кроме того, штаб действующего президента намерен потребовать пересчета голосов в нескольких штатах.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.