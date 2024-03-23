Жоаозиньо выразил соболезнования в связи с терактом в Подмосковье

Полузащитник «Новоризонтино» Жоаозиньо в разговоре с «СЭ» выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

«Это большая трагедия. Честно, у меня нет слов, очень больно видеть все эти новости. Мои соболезнования семьям, дай Бог им сил! Не могу подобрать слова. Люди просто пришли на концерт, а получилась такая трагедия», — сказал Жоаозиньо «СЭ».

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт. Неизвестные устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По последним данным СК, погибли 115 человек.