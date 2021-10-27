Губерниев отреагировал на каминг-аут австралийского футболиста: «В каждой избушке свои погремушки»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на каминг-аут австралийского футболиста Джоша Кавалло.

«В каждой избушке свои погремушки, — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — Личная жизнь человека — это его дело. Если он хочет говорить о ней публично, пускай говорит. Я не буду его ни поддерживать, ни ругать. Я толерантный человек. Мне совершенно все равно, с кем человек спит — с женщинами или с мужчинами, главное — детей не трогать».

Кавалло — воспитанник «Мельбурн Сити», в феврале 2021 года он перешел в «Аделаиду» из «Вестерн Юнайтед». На его счету 2 результативных передачи в 19 матчах за «Аделаиду Юнайтед». По итогам сезона-2020/21 футболист получил награду «Восходящая звезда» от австралийской лиги.