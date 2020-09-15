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Михаил Боярский упал в обморок во время осмотра перед прививкой от гриппа

17:47
Михаил Боярский. Фото Антон Сергиенко.
Михаил Боярский. Фото Антон Сергиенко.
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Актер и известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский упал в обморок перед вакцинацией от гриппа. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Видео опубликовано в Twitter издания.

70-летнему Народному артисту РСФСР стало плохо во время осмотра в кабинете врача перед прививкой от гриппа. На помощь ему прибежал главврач больницы.

Во время осмотра доктор надавил Боярскому на лимфоузлы и у актера подскочило давление. Указано, что актеру позднее сделали прививку.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/kpru/status/1305874688497852417

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