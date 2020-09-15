Михаил Боярский упал в обморок во время осмотра перед прививкой от гриппа

Актер и известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский упал в обморок перед вакцинацией от гриппа. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Видео опубликовано в Twitter издания.

Михаил Боярский упал в обморок перед вакцинацией от гриппа.



Во время осмотра доктор надавил Боярскому на лимфоузлы и у актера скакануло давление. К счастью, закончилось все хорошо. И прививку Д'Артаньяну все-таки поставили pic.twitter.com/K3T348JzvW — @kpru (@kpru) September 15, 2020

70-летнему Народному артисту РСФСР стало плохо во время осмотра в кабинете врача перед прививкой от гриппа. На помощь ему прибежал главврач больницы.

Во время осмотра доктор надавил Боярскому на лимфоузлы и у актера подскочило давление. Указано, что актеру позднее сделали прививку.