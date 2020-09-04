Мэр Москвы Собянин сделал прививку от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин сделал прививку от коронавируса, сообщает Оперштаб Москвы.

— Для того, чтобы придать тонус моим коллегам, самому быть уверенным, что у нас вообще открылось окно возможностей в этой ситуации, что у нас, действительно, в России появилась хорошая наша отечественная вакцина, я принял решение, коллеги из института мне разрешили это сделать, и я прошел, что называется, уже почти половину всей большой стадии. Чувствую себя нормально, дай бог, чтобы было так и дальше, — приводит пресс-служба Оперштаба Москвы слова главы столицы.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 1 009 995 случаев заражения коронавирусом за весь период паднемии. Зафиксировано 17 528 летальных исходов, выздоровели 826 935 человек. В Москве зарегистрировано 264 374 случая заражения коронавирусной инфекцией, зафиксировано 4 857 летальных исходов, выздоровели 217 899 человек.