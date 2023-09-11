Мамаев перевел алименты почти на полтора миллиона после победы в шоу

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев перевел бывшей жене алименты с победы в шоу «Выжить в Дубае».

Алана Мамаева, бывшая жена футболиста, выложила в соцсетях скриншот с финансовым переводом от Павла в размере 1 миллиона 450 тысяч рублей.

«Алименты с приза за победу в шоу», — подписал перевод Мамаев.

«Ну надо же, удивил Мамаев! Я перевела ему 3 миллиона, а он решил перевести алименты с выигрыша. Браво!» — прокомментировала скриншот Алана.

Ранее Пресненский суд Москвы постановил, что Мамаева должна выплатить бывшему мужу 3 миллиона рублей по делу о разделе имущества.

34-летний Мамаев стал победителем шоу «Выжить в Дубае». Он получил приз в размере 10 миллионов рублей.