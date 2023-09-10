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Сегодня, 21:50

Экс-супруга Мамаева не верит, что футболист отдаст свой выигрыш за победу в «Выжить в Дубае» на благотворительность

Алина Савинова
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Алана Мамаева, бывшая жена экс-полузащитника сборной России Павла Мамаева, отреагировала на новость о том, что футболист выиграл шоу «Выжить в Дубае» и отдал 10 миллионов рублей на благотворительность.

«Какой благородный. Не верю. Человек, который у собственного ребенка высуживает последнее, не способен кому-то бескорыстно помогать», — написала Алана Мамаева в своих соцсетях.

В финале реалити-шоу 34-летний Мамаев победил актрису Анну Хилькевич и получил приз в размере 10 миллионов рублей. Сообщалось, что деньги экс-футболист передаст на благотворительность.

Павел Мамаев
Футбол
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