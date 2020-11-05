«Люди действительно голосуют за то, чтобы этот расист остался». Харт возмущен выборами президента в США

Защитник «Нью-Орлеана» Джош Харт не скрывал недовольства предварительными результатами выборов президента в США.

«Тот факт, что люди действительно голосуют за то, чтобы этот расист остался у власти, показывает нам, что на самом деле происходит с этой страной за закрытыми дверями», — написал Харт в Twitter.

Ранее Джош Харт остался недоволен критикой президента США Дональда Трампа в адрес НБА — Трамп обвинил НБА в излишней политизированности.