Лещенко о намерении Валиевой выпустить песню: «Если есть талант, то почему бы и нет?»

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что российская фигуристка Камила Валиева выпустит совместный трек с певицей MIA BOYKA в апреле.

«Такое стихотворное творчество чуждо не всем. Мы знаем массу примеров. Если есть талант, то почему бы и нет? Она способная девушка. У нее сейчас будет небольшая пауза. Пусть творчеством занимается. Почему нет, если у нее есть способности? Вопрос в другом, насколько этот продукт будет хороший? А так я считаю, что это нормально», — сказал Лещенко корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

29 января CAS опубликовал решение по делу Валиевой: спортсменка дисквалифицирована на четыре года — с 25 декабря 2021-го. Ее результаты с этой даты были аннулированы.