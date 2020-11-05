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Леброн Джеймс требует расследовать убийство сестры его школьного друга в Акроне

13:00
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Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о том, что в родном для него Акроне, штат Огайо совершено убийство сестры его школьного друга и одноклубника по Сэнт-Винсент — Сэнт-Мэри Брэндона Уимса.

37-летняя Эрика Уимс была убита выстрелом в голову в спальне своего дома в западной части города.

«Акрон Огайо! Сестра моего брата была убита в минувшие выходные в собственном доме! Семье моего брата нужны ответы — почему и кем.

Мой город, мне надо, чтобы вы все пошли на работу и узнали, кто совершил это ужасное, постыдное и мерзкое преступление по отношению к этому прекрасному ангелу!» - написал в Twitter Джеймс.

Брэндон Уимс работает скаутом в «Кливленде».

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