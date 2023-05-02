Роналду обошел Месси в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии журнала Forbes.

Суммарный доход португальца за последние 12 месяцев составил 136 миллионов долларов. Треть этой суммы составляет зарплата игрока. При расчете суммы Forbes учитывал период простоя Роналду перед подписанием контракта с «Аль-Насром».

Второе место рейтинга занимает форвард «ПСЖ» Лионель Месси, чей доход составил 130 миллионов долларов. Половина из них — 65 миллионов — составляет рекламные контракты.

Тройку замыкает одноклубник Месси — Килиан Мбаппе. Доход француза составил 120 миллионов долларов. Зарплата и бонусы игрока составили 100 миллионов.

Среди баскетболистов в рейтинг вошли форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс (4-е место, 119,5 миллиона долларов), разыгрывающий «Голден Стэйт» Стеф Карри (8-е место, 100,4 миллиона) и форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт (10-е место, 89,1 миллиона).

На пятом месте расположился мексиканский боксер Сауль Альварес — 110 миллионов долларов.