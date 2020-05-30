Коронавирус в России: главное на утро 30 мая

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По данным Роспотребнадзора, в России выявлено 387 623 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 374 летальных исхода, выздоровело 159 257 человек.

— Управление Роспотребнадзора по Москве сообщает о мошенниках, которые представляются сотрудниками ведомства и грозят жителям квартир штрафами за нарушение режима самоизоляции.

— Режим самоизоляции продлен в Северной Осетии до 14 июня, сообщает оперативный штаб региона.

— Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности, в том числе обязательной самоизоляции, до 14 июня.

— Режим ограничений, введенный в Самарской области из-за коронавируса, продлен до 7 июня включительно.

— Режим самоизоляции на территории Марий Эл продлен до 21 июня, при этом смягчаются ограничения для граждан.

— Власти Владимирской области объявили о первом этапе снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.

— Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы.

— С 1 июня в Тульской области начнут ослаблять введенные из-за пандемии ограничения.