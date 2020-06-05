Коронавирус в мире: главное на утро 5 июня

По данным Worldometers на 8.30 по московскому времени 5 июня, общее число зараженных коронавирусом в мире — 6 702 793 человека. Зафиксировано 393 212 летальных исходов, вылечились 3 252 308 человека.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 924 051 человек. Далее идут Бразилия (615 870), Россия (441 108), Испания (287 740), Великобритания (281 661) и Италия (234 013).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (110 173), Великобритания (39 904), Бразилия (34 039), Италия (33 689) и Франция (29 065).

— Вакцинацию от коронавируса в Японии планируют начать уже в первой половине 2021 года.

— Последних трех пациентов, вылечившихся от коронавируса, выписали из больницы в Ухане, говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения.

— Власти Боливии расформировывают три министерства и закрывают посольства в Иране и Никарагуа, чтобы сэкономить средства для борьбы с коронавирусом.

— США выделили ряду стран 180 миллионов долларов на приобретение аппаратов ИВЛ, использующихся для лечения больных коронавирусом.

— Участникам акций протеста следует пройти тестирование на коронавирус, массовые скопления людей могут привести к росту случаев заболевания COVID-19.

— Ношение масок в общественном транспорте в Великобритании с 15 июня станет обязательным.