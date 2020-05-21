Коронавирус в мире: главное на утро 21 мая

По данным Worldometers на 8.20 по московскому времени 21 мая, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 5 090 107 человек. Зафиксировано 329 735 летальных исходов, вылечились 2 024 286 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 593 039 человек. Далее идут Россия (308 705), Бразилия (293 357), Испания (279 254), Великобритания (248 293) и Италия (227 364).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (94 941), Великобритания (35 704), Италия (32 330), Франция (28 132) и Испания (27 888).

— Общее количество зараженных коронавирусом в мире превысило отметку в 5 миллионов человек.

— Во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что во всех странах, где произошла вспышка коронавируса, остается риск возникновения второй волны заболеваемости.

— В Турции с июня откроется внутренний туризм. Туристов из стран с большим числом случаев заражения коронавирусом временно не будут принимать.

— В Ухане (Китай) ввели запрет на употребление охоту, торговлю и употребление в пищу диких животных. Меры будут действовать 5 лет.

— С 1 июля будут возобновляться прямые зарубежные рейсы в Грецию по туристическим направлениям.