Коронавирус в мире: главное на утро 1 августа

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

По данным Worldometers на утро 1 августа, общее число зараженных коронавирусом в мире — 17 758 804. Зафиксировано 682 999 летальных исходов, вылечились 11 161 520 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 4 705 889 человек. Далее идут Бразилия (2 666 298), Индия (1 697 054), Россия (839 981) и ЮАР (493 183).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (156 747), Бразилия (92 568), Мексика (46 688), Великобритания (46 119) и Индия (36 551).

— Опрос Pew Research Center показал, что около 80 процентов жителей США считают власти Китая виноватыми в пандемии коронавируса. Из них 51 процент думает, что действия Пекина способствовали распространению инфекции в других странах, а 27 процентов уверены в этом.

— Восковые фигуры из Музея мадам Тюссо выставили на улицу с соблюдением норм безопасности. Фигуры расставлены с учетом социальной дистанции.

— Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что вспышки заболеваемости коронавирусом в некоторых странах происходят в том числе из-за того, что молодые люди не соблюдают меры предосторожности.