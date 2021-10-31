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Игорь Рабинер номинирован на Национальную спортивную премию в категории «Лучший журналист»

19:15
27 октября стартовало народное онлайн-голосование за номинантов Национальной спортивной премии 2021 года.

Голосование проходит на официальном сайте Национальной спортивной премии в соответствующем разделе до 23:59 (Мск) 2 ноября.

Результаты будут опубликованы на сайте 3 ноября. Министерство спорта Российской Федерации приглашает всех желающих принять участие в голосовании.

В номинации «Спортивный Парнас» в категории «Журналист года» выдвинут обозреватель «Спорт-экспресс» Игорь Рабинер. Поддержать журналиста нашего издания можно по ссылке.

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