Игорь Рабинер номинирован на Национальную спортивную премию в категории «Лучший журналист»
19:15
27 октября стартовало народное онлайн-голосование за номинантов Национальной спортивной премии 2021 года.
Голосование проходит на официальном сайте Национальной спортивной премии в соответствующем разделе до 23:59 (Мск) 2 ноября.
Результаты будут опубликованы на сайте 3 ноября. Министерство спорта Российской Федерации приглашает всех желающих принять участие в голосовании.
В номинации «Спортивный Парнас» в категории «Журналист года» выдвинут обозреватель «Спорт-экспресс» Игорь Рабинер. Поддержать журналиста нашего издания можно по ссылке.
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