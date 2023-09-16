Какие улицы перекроют 17 сентября во время Московского марафона

17 сентября в столице состоится Московский марафон. В связи с этим событием переодически будет ограничено движение в центре города с 07:00 до 17:00 мск. Это будет касаться не только улиц, но и мостов, площадей и набережных.

Ограничения на набережных:

Лужнецкая, Новодевичья, Саввинская, Ростовская, Смоленская, Раушская, Берниковская, Николоямская, Костомаровская, Полуярославская, Серебряническая, Москворецкая, Котельническая, Гончарная, Краснохолмская, Кремлевская, Пречистенская, Фрунзенская, Лужнецкая.

Ограничения на улицах:

Лужники, Смоленская, Крымский Вал, Коровий Вал, Большая Ордынка, Балчуг, Яузская, Тверская, Моховая, Охотный ряд. Временно закрыты будут участки Бульварного кольца, Октябрьский тоннель.

Фото Global Look Press

Ограничения на мостах:

Крымский, Малый Москворецкий, Большой Устьинский, Астаховский и Костомвровский.

Ограничения на переулках и проездах:

Переулки: Лубочный, Костомаровский, Большой Путинковский.

Проезды: Устьинский, Театральный и Китайгородский.

Ограничения на площадях:

Лубянская, Новая и Старая.

Также 17 сентября с 00:01 до окончания Московского марафона на этих участках дороги будет недоступна парковка.