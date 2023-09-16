Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Главная
Общество

Сегодня, 14:30

Какие улицы перекроют 17 сентября во время Московского марафона

В Москве перекроют улицы в связи с Московским марафоном 17 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Бегуны во время забега в центре Москвы
Фото Global Look Press

17 сентября в столице состоится Московский марафон. В связи с этим событием переодически будет ограничено движение в центре города с 07:00 до 17:00 мск. Это будет касаться не только улиц, но и мостов, площадей и набережных.

Ограничения на набережных:

Лужнецкая, Новодевичья, Саввинская, Ростовская, Смоленская, Раушская, Берниковская, Николоямская, Костомаровская, Полуярославская, Серебряническая, Москворецкая, Котельническая, Гончарная, Краснохолмская, Кремлевская, Пречистенская, Фрунзенская, Лужнецкая.

Ограничения на улицах:

Лужники, Смоленская, Крымский Вал, Коровий Вал, Большая Ордынка, Балчуг, Яузская, Тверская, Моховая, Охотный ряд. Временно закрыты будут участки Бульварного кольца, Октябрьский тоннель.

Бегуны во время забега в Зарядье
Фото Global Look Press

Ограничения на мостах:

Крымский, Малый Москворецкий, Большой Устьинский, Астаховский и Костомвровский.

Ограничения на переулках и проездах:

Переулки: Лубочный, Костомаровский, Большой Путинковский.

Проезды: Устьинский, Театральный и Китайгородский.

Ограничения на площадях:

Лубянская, Новая и Старая.

Также 17 сентября с 00:01 до окончания Московского марафона на этих участках дороги будет недоступна парковка.

0
Читайте также
«Уйти из системы «Айлендерс» и переехать в Россию — мое желание». Интервью канадского бойца «Сибири»
Президент Литвы подписал декрет о лишении фигуристки Дробязко литовского гражданства
Умер актер из сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин
Киев пообещал ответить соседям за отказ от экспорта зерна
В Крыму продали первые национализированные объекты украинских олигархов
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
СКА проиграл «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд
«Торпедо» Ларионова пока не проигрывает / Первое Зеленое дерби
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Московское «Динамо» по всем статьям переиграло армейцев
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
СКА снова отдал Мичкова в аренду «Сочи»
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга на 300 тысяч
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Московский марафон 2023: дата и маршрут проведения
Новости
RSS RSS
Все новости