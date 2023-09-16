Какие улицы перекроют 17 сентября во время Московского марафона
17 сентября в столице состоится Московский марафон. В связи с этим событием переодически будет ограничено движение в центре города с 07:00 до 17:00 мск. Это будет касаться не только улиц, но и мостов, площадей и набережных.
Ограничения на набережных:
Лужнецкая, Новодевичья, Саввинская, Ростовская, Смоленская, Раушская, Берниковская, Николоямская, Костомаровская, Полуярославская, Серебряническая, Москворецкая, Котельническая, Гончарная, Краснохолмская, Кремлевская, Пречистенская, Фрунзенская, Лужнецкая.
Ограничения на улицах:
Лужники, Смоленская, Крымский Вал, Коровий Вал, Большая Ордынка, Балчуг, Яузская, Тверская, Моховая, Охотный ряд. Временно закрыты будут участки Бульварного кольца, Октябрьский тоннель.
Ограничения на мостах:
Крымский, Малый Москворецкий, Большой Устьинский, Астаховский и Костомвровский.
Ограничения на переулках и проездах:
Переулки: Лубочный, Костомаровский, Большой Путинковский.
Проезды: Устьинский, Театральный и Китайгородский.
Ограничения на площадях:
Лубянская, Новая и Старая.
Также 17 сентября с 00:01 до окончания Московского марафона на этих участках дороги будет недоступна парковка.