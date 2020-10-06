Какие меры вновь вводят в Москве в связи с пандемией

С 9 октября будут заблокированы социальные карты школьников, людей старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания. Для школьников блокировка продлится до 18 октября, то есть до конца двухнедельных каникул, для остальных — минимум до 28 октября.

Продажу билетов в подведомственные городскому правительству культурно-досуговые учреждения (театры, музеи, концертные залы) переведут полностью в электронный вид. При этом обычные кассы закроются.

Все предприятия и организации города будут обязаны каждую неделю информировать правительство Москвы о переводе не менее 30% сотрудников на удаленку. Также работодатели должны будут сообщать властям номера мобильных телефонов, машин и транспортных карт «Тройка» сотрудников на удаленке. Если сведения не будут предоставлены или будут предоставлены не полностью, организацию могут оштрафовать или приостановить ее деятельность.