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«Киркоров в 15 лет ходил за Пугачевой как собачонка». История от оператора советского ТВ

Юрий Голышак
Обозреватель
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Известный оператор Борис Саксонов, работавший на советском и российском телевидении, в том числе и в спортивной сфере, в интервью «СЭ» рассказал истории про Аллу Пугачева и Филиппа Киркорова.

— Смешного много было?

— Однажды приехали в концертный зал «Россия». Думаем: вдруг что-то есть интересное? А там Пугачева репетирует!

— О, удача.

— Там двери, обитые железом, — и выход сбоку на сцену. Корреспондент подошел к Пугачевой: «Алла Борисовна, можно мы снимем репетицию?» — «Нечего мне мешать, валите отсюда!» Ей что «Экспресс-камера», что не экспресс.

Глядим — со стороны холла вертится чернявый пацаненок. Все время приоткрывал дверь и голову туда засовывал. Спрашиваем: «Ты что не заходишь?» — «Меня не пускают». — «Зовут тебя как?» — «Филипп Киркоров, 15 лет...» Как собачонка за ней ходил!

— Больше с Пугачевой не встречались?

— Встречался! А как же?! 95-й год. Приятель пригласил снимать «Рождественские встречи» Пугачевой. Все происходило на даче у Леонтьева. Дело было зимой. Я приехал рано, поставил машину. Захожу в этот дом. Раздеваюсь — а мимо пробегает какая-то неопрятная женщина. Наверное, думаю, уборщица Леонтьева. Потом снова мимо идет. Это ж надо, думаю, до чего страшненькая.

— Кто был-то?

— Оказалось — Алла Борисовна! Еще до грима!

— Батюшки. Что ж творится-то.

— Но с ней отличная гримерша работала. Смотрю — к съемке совсем другая картина. Весь бомонд съехался на те «Рождественские встречи». Пугачева номер снимала — ходит по улице, поет, за веточки берется. Потом меня спрашивает: «Как получилось?» — «Алла Борисовна, а вы подойдите, посмотрите». У меня камера Sony на плечах, видоискатель сбоку. Чтоб посмотреть — надо ко мне прижаться.

— Прижалась?

— А как иначе? Посмотрела — и вдруг говорит: «А мы с тобой хорошо смотримся!» Ха-ха!

Борис Саксонов. «Маслаченко говорил, что Яшин испортил ему жизнь». Миллион историй от одного из лучших операторов советского ТВ

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