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Депутат Свищев — о Губерниеве в списке угроз нацбезопасности Украины: «Скучают по русскому языку»

12:43
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировалвключение Министерством культуры и информационной политики Украины российского комментатора Дмитрия Губерниева в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны.

«Для меня это веселая новость. Считаю, что Губерниев никому угроз не представляет. Если только звездам нашего шоу-бизнеса, и то в кавычках. Если комментаторов включают в такой список, то это смешно и обидно. Чем так Губерниев им насолил? Может, мы чего-то не знаем.

Это злость и беспомощность. Причем тут Губерниев? Ничего опасного в нем нет. Да и зачем им слушать и смотреть Губерниева? Пусть слушают своих комментаторов. Видимо, они просто скучают по русскому языку, поэтому смотрят российские каналы", — сказал Свищев «СЭ».

О включении Губерниева в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны, сообщил официальный сайт Министерства культуры Украины

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Данил Алешин все материалы автора

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