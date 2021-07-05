Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировалвключение Министерством культуры и информационной политики Украины российского комментатора Дмитрия Губерниева в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны.

«Для меня это веселая новость. Считаю, что Губерниев никому угроз не представляет. Если только звездам нашего шоу-бизнеса, и то в кавычках. Если комментаторов включают в такой список, то это смешно и обидно. Чем так Губерниев им насолил? Может, мы чего-то не знаем.

Это злость и беспомощность. Причем тут Губерниев? Ничего опасного в нем нет. Да и зачем им слушать и смотреть Губерниева? Пусть слушают своих комментаторов. Видимо, они просто скучают по русскому языку, поэтому смотрят российские каналы", — сказал Свищев «СЭ».

О включении Губерниева в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны, сообщил официальный сайт Министерства культуры Украины