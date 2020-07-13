«Известия»: россияне на удаленке смогут вернуть расходы за электричество
Минтруд России поддержал проект поправок в Трудовой кодекс РФ о дистанционном режиме работы, в котором также предусматривается компенсация расходов на электроэнергию, сообщают «Известия».
Работник сможет запросить компенсацию расходов на электроэнергию и амортизацию личного компьютера. Как это будет реализовано на практике, партнеры должны решить самостоятельно в рамках трудового договора. Например, работодатель может увеличить оклад сотрудника на размер его дополнительных затрат.
В ведомстве сочли нужным дополнить проект перечнем последствий, возникающих при отказе сотрудника от дачи согласия на переход в режим временной дистанционной работы.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1033575/evgeniia-pertceva-mariia-perevoshchikova/dopustiat-v-raskhod-rossiiane-na-udalenke-smogut-vernut-traty-na-elektrichestvo