Источник: Кадыров идет на поправку после заболевания коронавирусом

Почетный президент «Ахмата», глава Чечни Рамзан Кадыров идет на поправку после того, как у него был выявлен коронавирус.

— Терапия хорошо воспринимается организмом, и теперь медики дают достаточно позитивные прогнозы. В субботу Кадыров даже прошелся по палате, — утверждает Telegram-канал Baza со ссылкой на его лечащих врачей.

Ранее сообщалось, что Кадырова доставили в Москву в достаточно тяжелом состоянии с серьезным поражением легких.

Кадыров уже поздравил мусульман с наступлением праздника Ураза-Байра: «Несмотря на непростое время, которое переживает все человечество из-за угрозы распространения коронавируса, последователи Сунны нашего Пророка Мухаммада — жители Чеченской Республики — достойно выдержали это испытание.

Я очень рад, что Всевышний Аллах наделил нас благом совершать как можно больше добрых дел, помогать ближним, нуждающимся людям в этот священный месяц. Мы уповаем только на Его благословение, прося в своих молитвах мира и благополучия для мусульман ЧР, России и всего мира.

Также мы просим Аллаха дать нам силы для победы над коварным злом — вирусом COVID-19, поглотившим многие страны», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.