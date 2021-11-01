Министр спорта Московской области выразил надежду, что зрители вернутся на стадионы в Подмосковье после 7 ноября

Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов надеется, что после окончания периода нерабочих дней зрители смогут попадать на стадионы в регионе по QR-кодам.

«Мы очень хотим, чтобы игры были со зрителями, и надеемся на это. Но вы прекрасно знаете, что обстановка остается непростой, и мы смотрим, как и вся страна, за тем, что происходит, ждем решения от Роспотребнадзора и руководителей по поводу дальнейших перспектив, — приводит ТАСС слова Абаренова. — На сегодня мы надеемся, что после 7 ноября разрешат доступ болельщиков с QR-кодами, но тем не менее мы каждый день смотрим за развитием ситуации».

В связи с введением периода нерабочих дней в Московской области зрителям запрещено посещение спортивных мероприятий. В Химках пройдут отборочные матчи чемпионата Европы по футболу с участием сборной России против команд Словакии (12 ноября) и Испании (16 ноября).

«Конечно, болельщики соскучились, мы очень хотим, чтобы они были на трибунах. Но даже если будет возможность привлечения их, будем соблюдать максимальные требования, установленные Роспотребнадзором, чтобы минимизировать все риски и исключить возможность распространения вируса. Конечно, спортивные соревнования должны проходить со зрителями, но здоровье все равно будет стоять во главе угла», — добавил министр.