Игорь Николаев госпитализирован с подозрением на инфаркт
Известный певец и композитор народный артист России Игорь Николаев госпитализирован с подозрением на инфаркт, сообщает Telegram-канал 112.
В данный момент 63-летний музыкант находится в блоке интенсивной терапии в одном из столичных кардиоцентров.
После обследования врачи подтвердили, что у Николаева инфаркт. Артисту проводят курс интенсивной терапии.
Игорь Николаев является болельщиком московского «Локомотива».
Источник: https://t.me/ENews112/12689
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