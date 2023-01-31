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Игорь Николаев госпитализирован с подозрением на инфаркт

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Игорь Николаев.
Фото Известия

Известный певец и композитор народный артист России Игорь Николаев госпитализирован с подозрением на инфаркт, сообщает Telegram-канал 112.

В данный момент 63-летний музыкант находится в блоке интенсивной терапии в одном из столичных кардиоцентров.

После обследования врачи подтвердили, что у Николаева инфаркт. Артисту проводят курс интенсивной терапии.

Игорь Николаев является болельщиком московского «Локомотива».

Источник: https://t.me/ENews112/12689
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