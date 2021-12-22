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Губерниев рассказал, какой вопрос задаст Путину на пресс-конференции

13:50
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал «СЭ» о подготовке к пресс-конференции президента России Владимира Путина.

«Задам Путину вопрос про биатлон, мы же биатлонные болельщики. Спрошу про биатлон, про Шашилова. Всем это интересно. Президент следит за этим видом спорта, я знаю это. А конкретный вопрос я задам завтра. Сейчас я не болею, уже сдал два ПЦР-теста. Сейчас сдам третий», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина пройдет завтра, 23 декабря. Начало в 12:00 по московскому времени.

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