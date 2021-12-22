Фигурист Соловьев об избиении: «Они сразу повели себя очень агрессивно»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев рассказал о том, как был избит в Москве.

«Я вышел немного позже, чем моя девушка со своей подругой, — приводит слова Соловьева РЕН ТВ. — Где-то на минуту, наверное. И в этот момент я увидел, что молодые люди нецензурно выражались, приставали. Увидев, я просто попросил их хотя бы не выражаться, на что они сразу агрессивно ответили. Они очень агрессивно сразу повели себя».

Фигурист отметил, что не будет мириться с нападавшими.

«Сначала был просто толчок в грудь, после чего я упал, встал, говорю: «Ребят, вы же видите, что я без агрессии, руки в карманах... Всего лишь сказал «поспокойнее», иначе могут быть последствия: вам, наверняка, это не надо. Без угроз. Здесь камеры». После чего мне прилетело два удара. И я решил вызвать полицию», — рассказал он.

Соловьев был избит ночью в центре Москвы, после того как заступился за свою девушку, керлингистку Анну Сидорову. Инцидент произошел на улице — фигурист вступился за Сидорову, когда на них попытались напасть трое неизвестных. Все нападавшие были задержаны полицейскими на месте.