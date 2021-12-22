Дзюба опередил Хабиба, Медведева и Овечкина в рейтинге спортсменов 2021 года

Компания «Медиалогия» представила рейтинг российских спортсменов за 2021 год.

Первое место занял нападающий «Зенита» Артем Дзюба, в российских СМИ его упоминали 105 834 раза за год. Вторым стал боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов (63 807), третьим — теннисист Даниил Медведев (62 261).

Четвертое место занял нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, количество сообщений о нем за 2021 год составило 61 677.

Рейтинг построен на основе базы СМИ «Медиалогии», в которую входят более 71 тысячи влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Топ-30 российских спортсменов по данным «Медиалогии»

Место Вид спорта Количество сообщений 1 Артем Дзюба Футбол 105 834 2 Хабиб Нурмагомедов Смешанные единоборства 63 807 3 Даниил Медведев Теннис 62 261 4 Александр Овечкин Хоккей 61 677 5 Андрей Рублев Теннис 45 455 6 Алексей Миранчук Футбол 43 804 7 Александр Соболев Футбол 42 542 8 Александр Головин Футбол 41 783 9 Александр Большунов Лыжи 41 001 10 Георгий Джикия Футбол 40 006 11 Александр Кокорин Футбол 39 418 12 Федор Смолов Футбол 36 734 13 Елизавета Туктамышева Фигурное катание 35 233 14 Аслан Карацев Теннис 32 499 15 Дина Аверина Художественная гимнастика 31 668 16 Александра Трусова Фигурное катание 29 406 17 Марио Фернандес Футбол 28 936 18 Далер Кузяев Футбол 28 514 19 Анна Щербакова Фигурное катание 28 202 20 Алина Загитова Фигурное катание 28 050 21 Антон Заболотный Футбол 26 605 22 Игорь Акинфеев Футбол 26 571 23 Матвей Сафонов Футбол 26 453 24 Евгения Медведева Фигурное катание 26 394 25 Артемий Панарин Хоккей 25 297 26 Роман Зобнин Футбол 25 284 27 Карен Хачанов Теннис 25 106 28 Никита Мазепин Формула 1 24 801 29 Игорь Дивеев Футбол 24 611 30 Алена Косторная Фигурное катание 24 054

Медиарейтинг построен по количеству сообщений в российских СМИ. Период исследования: январь — декабрь 2021 года, данные для рейтинга рассчитаны 18 декабря.