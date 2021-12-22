Дзюба опередил Хабиба, Медведева и Овечкина в рейтинге спортсменов 2021 года
Компания «Медиалогия» представила рейтинг российских спортсменов за 2021 год.
Первое место занял нападающий «Зенита» Артем Дзюба, в российских СМИ его упоминали 105 834 раза за год. Вторым стал боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов (63 807), третьим — теннисист Даниил Медведев (62 261).
Четвертое место занял нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, количество сообщений о нем за 2021 год составило 61 677.
Рейтинг построен на основе базы СМИ «Медиалогии», в которую входят более 71 тысячи влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.
Топ-30 российских спортсменов по данным «Медиалогии»
|
Место
|
|
Вид спорта
|
Количество сообщений
|
1
|
Артем Дзюба
|
Футбол
|
105 834
|
2
|
Хабиб Нурмагомедов
|
Смешанные единоборства
|
63 807
|
3
|
Даниил Медведев
|
Теннис
|
62 261
|
4
|
Александр Овечкин
|
Хоккей
|
61 677
|
5
|
Андрей Рублев
|
Теннис
|
45 455
|
6
|
Алексей Миранчук
|
Футбол
|
43 804
|
7
|
Александр Соболев
|
Футбол
|
42 542
|
8
|
Александр Головин
|
Футбол
|
41 783
|
9
|
Александр Большунов
|
Лыжи
|
41 001
|
10
|
Георгий Джикия
|
Футбол
|
40 006
|
11
|
Александр Кокорин
|
Футбол
|
39 418
|
12
|
Федор Смолов
|
Футбол
|
36 734
|
13
|
Елизавета Туктамышева
|
Фигурное катание
|
35 233
|
14
|
Аслан Карацев
|
Теннис
|
32 499
|
15
|
Дина Аверина
|
Художественная гимнастика
|
31 668
|
16
|
Александра Трусова
|
Фигурное катание
|
29 406
|
17
|
Марио Фернандес
|
Футбол
|
28 936
|
18
|
Далер Кузяев
|
Футбол
|
28 514
|
19
|
Анна Щербакова
|
Фигурное катание
|
28 202
|
20
|
Алина Загитова
|
Фигурное катание
|
28 050
|
21
|
Антон Заболотный
|
Футбол
|
26 605
|
22
|
Игорь Акинфеев
|
Футбол
|
26 571
|
23
|
Матвей Сафонов
|
Футбол
|
26 453
|
24
|
Евгения Медведева
|
Фигурное катание
|
26 394
|
25
|
Артемий Панарин
|
Хоккей
|
25 297
|
26
|
Роман Зобнин
|
Футбол
|
25 284
|
27
|
Карен Хачанов
|
Теннис
|
25 106
|
28
|
Никита Мазепин
|
Формула 1
|
24 801
|
29
|
Игорь Дивеев
|
Футбол
|
24 611
|
30
|
Алена Косторная
|
Фигурное катание
|
24 054
Медиарейтинг построен по количеству сообщений в российских СМИ. Период исследования: январь — декабрь 2021 года, данные для рейтинга рассчитаны 18 декабря.
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