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Дзюба опередил Хабиба, Медведева и Овечкина в рейтинге спортсменов 2021 года

13:44
Артем Дзюба. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Компания «Медиалогия» представила рейтинг российских спортсменов за 2021 год.

Первое место занял нападающий «Зенита» Артем Дзюба, в российских СМИ его упоминали 105 834 раза за год. Вторым стал боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов (63 807), третьим — теннисист Даниил Медведев (62 261).

Четвертое место занял нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, количество сообщений о нем за 2021 год составило 61 677.

Рейтинг построен на основе базы СМИ «Медиалогии», в которую входят более 71 тысячи влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Топ-30 российских спортсменов по данным «Медиалогии»

Место

Вид спорта

Количество сообщений

1

Артем Дзюба

Футбол

105 834

2

Хабиб Нурмагомедов

Смешанные единоборства

63 807

3

Даниил Медведев

Теннис

62 261

4

Александр Овечкин

Хоккей

61 677

5

Андрей Рублев

Теннис

45 455

6

Алексей Миранчук

Футбол

43 804

7

Александр Соболев

Футбол

42 542

8

Александр Головин

Футбол

41 783

9

Александр Большунов

Лыжи

41 001

10

Георгий Джикия

Футбол

40 006

11

Александр Кокорин

Футбол

39 418

12

Федор Смолов

Футбол

36 734

13

Елизавета Туктамышева

Фигурное катание

35 233

14

Аслан Карацев

Теннис

32 499

15

Дина Аверина

Художественная гимнастика

31 668

16

Александра Трусова

Фигурное катание

29 406

17

Марио Фернандес

Футбол

28 936

18

Далер Кузяев

Футбол

28 514

19

Анна Щербакова

Фигурное катание

28 202

20

Алина Загитова

Фигурное катание

28 050

21

Антон Заболотный

Футбол

26 605

22

Игорь Акинфеев

Футбол

26 571

23

Матвей Сафонов

Футбол

26 453

24

Евгения Медведева

Фигурное катание

26 394

25

Артемий Панарин

Хоккей

25 297

26

Роман Зобнин

Футбол

25 284

27

Карен Хачанов

Теннис

25 106

28

Никита Мазепин

Формула 1

24 801

29

Игорь Дивеев

Футбол

24 611

30

Алена Косторная

Фигурное катание

24 054

Медиарейтинг построен по количеству сообщений в российских СМИ. Период исследования: январь — декабрь 2021 года, данные для рейтинга рассчитаны 18 декабря.

Дополнительная информация:

https://www.mlg.ru/ratings/society/sport/10748/

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Анна Горшкова все материалы автора

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