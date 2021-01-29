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Еще 6 тысяч 180 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

13:17
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В столице выздоровело ещё 6 180 пациентов после прохождения лечения от коронавируса, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

За последние сутки подтверждено 2 799 новых случаев заражения, госпитализировано 1 042 человека, скончалось 63 пациента.

За последние сутки в России выявлено 19 238 новых случаев коронавируса в 85 регионах.Из них 11,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 534 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 26 204 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 813 048 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 72 185 летальных исходов, выздоровело 3 255 462 человека.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/2417

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