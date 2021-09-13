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Губерниев — о фильме «Небесная команда»: «Негатив со стороны родственников погибших — деликатный вопрос»

14:13
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» художественный фильм «Небесная команда» о трагедии ярославского «Локомотива», который вышел в прокат на прошлой неделе.

«Я считаю, что всякое упоминание о светлых людях, которые погибли в той авиакатастрофе, заслуживает уважения. Если вы говорите, что был негатив со стороны родственников и так далее, это вопрос деликатный. Нужно вопрос решать щепетильно и деликатно», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

7 сентября 2011 года в Ярославле разбился самолет с командой «Локомотив». На борту «Як-42» в тот день находились игроки основного состава и весь тренерский штаб «Локомотива».

Из 45 человек (вместе с экипажем), которые были в самолете, выжил в итоге лишь один — бортинженер Александр Сизов. Хоккеист Александр Галимов скончался от полученных ран в Институте хирургии имени Вишневского в Москве 12 сентября.

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Сергей Федоров все материалы автора

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