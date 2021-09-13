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Певица Бритни Спирс объявила о своей помолвке

12:19
Бритни Спирс. Фото Twitter
Бритни Спирс. Фото Twitter

Американская поп-певица Бритни Спирс объявила о помолвке с фитнес-тренером Сэмом Асгари. Девушка сообщила об этом в своем Instagram.

39-летняя Спирс показала подписчикам видео с избранником. Она также продемонстрировала кольцо на своем безымянном пальце.

«Я не могу поверить в это!» — написала Спирс.

27-летний Сэм Асгари родился в Иране. Его Instagram-аккаунт насчитывает 2 миллиона подписчиков.

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