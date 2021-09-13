Певица Бритни Спирс объявила о своей помолвке
12:19
Американская поп-певица Бритни Спирс объявила о помолвке с фитнес-тренером Сэмом Асгари. Девушка сообщила об этом в своем Instagram.
39-летняя Спирс показала подписчикам видео с избранником. Она также продемонстрировала кольцо на своем безымянном пальце.
«Я не могу поверить в это!» — написала Спирс.
27-летний Сэм Асгари родился в Иране. Его Instagram-аккаунт насчитывает 2 миллиона подписчиков.
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