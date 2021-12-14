В России за сутки выявили 28 343 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 28 343 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 6,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1145 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 34 084 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Санкт-Петербурге (1989), Москве (1976), Московской области (1945), Краснодарском крае (769) и Красноярский край (703).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 074 797 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 291 749 летальных исхода, выздоровели 8 804 000 человек.