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В России за сутки выявили 28 343 новых случаев заражения коронавирусом

13:53
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За последние сутки в России выявлено 28 343 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 6,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1145 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 34 084 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Санкт-Петербурге (1989), Москве (1976), Московской области (1945), Краснодарском крае (769) и Красноярский край (703).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 074 797 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 291 749 летальных исхода, выздоровели 8 804 000 человек.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/4012

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Карен Саркисян все материалы автора

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