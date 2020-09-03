Главное о коронавирусе в России и мире на 3 сентября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора за последние сутки в России выявлено 4 995 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 24 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 114 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 766 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (690), Санкт-Петербурге (191), Московской области (163), Нижегородской области (143) и Ростовской области (139).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 009 995 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 528 летальных исходов, выздоровело 826 935 человек.

— Россия возобновила авиасообщение с Египтом, Мальдивами и ОАЭ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Количество рейсов в неделю будет ограничено: в Каих их будет три, в Дубай и Велан — по два.

— Роспотребнадзор снял рекомендацию не допускать к работе очно сотрудников вузов старше 65 лет или имеющих хронические заболевания.

Главное в мире

По данным Worldometers на день 3 сентября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 26 184 512.

Первое место по числу зараженных занимают США — 6 290 737 человек. Далее идут Бразилия (4 001 422) и Индия (3 853 406).

По числу смертей от коронавируса также лидируют США (189 964), Бразилия (123 899), Индия (67 486) и Мексика (65 816).

— Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что страна переживает второй пик первой волны коронавируса. По его словам, рост заболеваемости связан с плохим соблюдением отдыхающими профилактических мер.

— Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони заразился коронавирусом.