Главное о коронавирусе в России и мире на 25 сентября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора за последние сутки в России выявлено 7 212 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 25,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 108 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 4 317 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1560), Санкт-Петербурге (224), Московской области (208), Ростовской области (187) и Нижегородской области (168).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 136 048 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 056 летальных исходов, выздоровело 934 146 человек.

— Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал обращение к столичным работодателям с просьбой вновь начать переводить сотрудников на удаленный режим работы. Пожилых и страдающих хроническими заболеваниями людей власти столицы просят по возможности не выходить из дома. Новые ограничения будут действовать в Москве в 28 сентября.

— Ежесуточное количество выявленных случаев коронавируса в России растет уже 11-й день подряд.

Главное в мире

По данным Worldometers на день 25 сентября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 32 421 773.

Первое место по числу зараженных занимают США — 7 185 516 человек. Далее идут Индия (5 818 570) и Бразилия (4 659 909).

По числу смертей от коронавируса также лидируют США (207 538), Бразилия (139 883), Индия (92 317) и Мексика (75 439).

— В Израиле возвращаются к строгим карантинным мерам. С 25 сентября в стране вводятся серьезные ограничения, работу продолжат только продуктовые магазины и магазины, торгующие товарами первой необходимости. Жителям запрещено отходить от дома далее чем на 1 километр.

— 24 сентября в Великобритании и Франции зафиксировали рекорды по суточному приросту зараженных с начала пандемии. В Великобритании зафиксировали 6 634 случая коронавируса, во Франции — 16 096 случаев.