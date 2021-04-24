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В России выявили 8 828 новых случаев коронавируса

11:56
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
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По состоянию на субботу, 24 апреля, за последние сутки в России выявлено 8 828 новых случаев коронавируса в 82 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 13,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 399 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 254 человека.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 541), Санкт-Петербурге (689), Московской области (596), Ростовской области (236) и Нижегородской области (193).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 753 789 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 107 900 летальных исходов, выздоровели 4 380 468 человек.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/2830

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