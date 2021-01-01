Главное о коронавирусе в России и мире на 1 января: статистика и факты

В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 27 039 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 15,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 536 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 25 798 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 907), Санкт-Петербурге (3 746), Московской области (1 568), Нижегородской области (506) и Свердловской области (398).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 186 336 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 57 555 летальных исходов, выздоровело 2 580 138 человек.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, на день 1 января общее число зараженных коронавирусом в мире — 83 892 223.

Первое место по числу зараженных занимают США — 20 445 654 человека. Далее идут Индия (10 286 709) и Бразилия (7 675 973).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 354 215. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (194 976) и Индия (149 018).