Гендиректору авиакомпании сделали выговор за акцию в поддержку Дзюбы. Его заместителя уволили

Генеральному директору авиакомпании «Победы» Артему Калмыкову вынесли выговор, а его заместителя уволили за акцию в поддержку нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, утверждает РБК.

11 ноября самолет авиакомпании, следовавший из Москвы в Екатеринбург, отклонился от маршрута и вычертил в небесах огромный мужской половой орган. Росавиация квалифицировала акцию как авиаинцидент. В ходе расследования выяснилось, что пилоты следовали по точкам, которые им предоставило руководство.

Напомним, что в начале ноября в интернете было опубликовано интимное видео с участием Дзюбы. После этого капитан сборной России не был вызван на ноябрьские матчи национальной команды.