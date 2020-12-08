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Гендиректору авиакомпании сделали выговор за акцию в поддержку Дзюбы. Его заместителя уволили

15:08
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральному директору авиакомпании «Победы» Артему Калмыкову вынесли выговор, а его заместителя уволили за акцию в поддержку нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, утверждает РБК.

11 ноября самолет авиакомпании, следовавший из Москвы в Екатеринбург, отклонился от маршрута и вычертил в небесах огромный мужской половой орган. Росавиация квалифицировала акцию как авиаинцидент. В ходе расследования выяснилось, что пилоты следовали по точкам, которые им предоставило руководство.

Напомним, что в начале ноября в интернете было опубликовано интимное видео с участием Дзюбы. После этого капитан сборной России не был вызван на ноябрьские матчи национальной команды.

Дополнительная информация:

https://www.rbc.ru/business/08/12/2020/5fceb02b9a79472260b091cb

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